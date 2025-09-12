CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 74,51 USD.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 74,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 74,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 251.298 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 75,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 70,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
