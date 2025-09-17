DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag im Minus

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,68 USD ab.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 73,68 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 73,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 110.608 Stück.

Bei 75,54 USD erreichte der Titel am 13.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Mit einem Kursverlust von 40,86 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 91,32 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,35 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

