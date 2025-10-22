CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 82,01 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CVS Health befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 82,01 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,81 USD aus. Bei 82,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 256.308 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 83,50 USD. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit einem Kursverlust von 46,87 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,65 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.
Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.
CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
