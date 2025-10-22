CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 82,34 USD.

Die CVS Health-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,34 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,33 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,91 USD. Bisher wurden via New York 67.991 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Abschläge von 47,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,37 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen