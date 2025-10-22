DAX24.153 -0,7%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.737 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
Aktienentwicklung

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit Kursabschlägen

22.10.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 82,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
70,98 EUR -0,45 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,34 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,33 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,91 USD. Bisher wurden via New York 67.991 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Abschläge von 47,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,37 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

mehr Analysen