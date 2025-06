D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf D-Wave Quantum-Kurs

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 18,17 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 18,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 18,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,60 USD. Bisher wurden heute 1.858.220 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 19,76 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,75 Prozent. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2.320,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,46 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

