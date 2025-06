D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 16,22 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 16,22 USD ab. Bei 16,10 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,80 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 1.374.910 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,76 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,37 Prozent Luft nach unten.

D-Wave Quantum ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

