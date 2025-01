D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Nachmittag hoch

So bewegt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 21,4 Prozent auf 4,65 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 21,4 Prozent auf 4,65 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,69 USD. Bei 4,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.338.425 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2024 auf bis zu 11,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,68 USD fiel das Papier am 20.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 14.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,95 Prozent auf 1,87 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.04.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,320 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

