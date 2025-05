D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag tiefer

D-Wave Quantum im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 18,22 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 18,22 USD ab. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,95 USD. Mit einem Wert von 18,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.020.240 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 19,52 USD markierte der Titel am 22.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 95,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 08.05.2025 vor. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

