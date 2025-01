D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum steigt am Mittwochnachmittag stark

So bewegt sich D-Wave Quantum

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 20,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 20,7 Prozent auf 5,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 6,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,00 USD. Zuletzt wurden via New York 6.721.070 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2024 bei 11,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2024 auf bis zu 0,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 88,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 14.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.04.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 USD je Aktie ausweisen dürften.

