D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schießt am Nachmittag hoch

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,9 Prozent auf 6,19 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,9 Prozent auf 6,19 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 6,20 USD. Bei 5,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.541.799 Stück gehandelt.

Am 28.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (0,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,95 Prozent auf 1,87 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,56 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.04.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2024 -0,320 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Microsoft: 2025 könnten "wir quantenfähig werden" - D-Wave Quantum-Aktien & Co. erholen sich

Konzerngeschichte von D-Wave Quantum: Ein Name, der für die Zukunft des Computings steht

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ brechen weiter ein - Beruhigungspillen wirken nicht