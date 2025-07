D-Wave Quantum Aktie News: Hausse bei D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 19,10 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 8,6 Prozent im Plus bei 19,10 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,48 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.803.795 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,75 USD am 09.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 96,07 Prozent Luft nach unten.

D-Wave Quantum ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 15,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 509,76 Prozent gesteigert.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,168 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

