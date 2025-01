D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 6,27 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 6,27 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 6,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.667.281 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 11,40 USD erreichte der Titel am 28.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 0,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 88,67 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

D-Wave Quantum ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,95 Prozent auf 1,87 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,320 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Microsoft: 2025 könnten "wir quantenfähig werden" - D-Wave Quantum-Aktien & Co. erholen sich

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ brechen weiter ein - Beruhigungspillen wirken nicht

D-Wave Quantum-Konkurrent: Analyst hält diese Geschäftseinheit von Honeywell für doppelt so viel wert wie gedacht