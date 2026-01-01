Dänemark und Grönland kontern Trumps Drohungen

KOPENHAGEN/NUUK (dpa-AFX) - Die Regierungschefs von Dänemark und Grönland kündigen gegen von den USA angekündigte Zölle auf Waren aus Deutschland und anderen europäischen Ländern Widerstand an. "Europa muss antworten. Dazu sind wir gezwungen", sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Parlament in Kopenhagen. "Niemand in Europa wünscht sich das, aber es ist das Richtige."

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland mit allen Mitteln in seinen Besitz bringen. Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte er angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen, um den Widerstand gegen einen Verkauf der Arktisinsel an die USA brechen.

Dänemark habe nie einen Konflikt gesucht und werde nun trotzdem von seinem engsten Verbündeten bedroht, sagte Frederiksen mit Blick auf die USA. Ein Handelskrieg werde Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks kosten. "Das Schlimmste liegt vielleicht noch vor uns", so die Regierungschefin weiter. Fundamentale Werte wie Souveränität, Identität, Grenzen und Demokratie seien für Dänemark nicht verhandelbar.

Es sei nicht wahrscheinlich, dass die USA von militärischer Gewalt Gebrauch machten, sagte der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen kurze Zeit später bei einer Pressekonferenz. "Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein." Das gelte nicht nur für Grönland und die Nato-Partner, sondern auch für die Bevölkerung, sagte Nielsen. Die Situation mache allen Grönländerinnen und Grönländern zu schaffen - von Kindern bis zu älteren Menschen./wbj/DP/tih