Daimler-Aktie aktuell: Daimler mit roten Vorzeichen

Die Daimler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,69 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.048 Punkten steht. Im Tief verlor die Daimler-Aktie bis auf 48,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 682.818 Daimler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2019 auf bis zu 54,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.03.2020 bei 21,02 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,56 EUR je Daimler-Aktie aus. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler ein EPS in Höhe von 4,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

Die aktuellsten News zur Daimler-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com