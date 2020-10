Daimler-Aktie aktuell: Daimler tendiert fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 44,39 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 11.598 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Daimler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,01 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 17.569 Daimler-Aktien den Besitzer.

Bei 54,44 EUR erreichte der Titel am 04.11.2019 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler ein EPS in Höhe von 5,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

Die aktuellsten News zur Daimler-Aktie

Daimler steigt mit Mercedes größer bei Aston Martin ein - Daimler-Aktie gibt nach

Google-Schwester Waymo fährt künftig mit Daimler-Trucks

VW-Chef Diess hält weitere Kaufprämien für unnötig - VW-Aktie in Rot

