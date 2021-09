Daimler Aktie News: Daimler stärker

Die Daimler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 77,49 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.399 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler-Aktie bei 77,89 EUR. Bei 77,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 265.405 Daimler-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 80,41 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,12 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2020 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,00 EUR aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,60 EUR je Daimler-Aktie.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

