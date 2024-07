Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 36,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich um 11:39 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,66 EUR. Bei 36,78 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,27 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.855 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 23,05 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Montagshandels im Aufwind