Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 37,56 EUR. Bei 38,07 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 37,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 449.756 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,69 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 21,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,22 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Daimler Truck die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,98 EUR je Daimler Truck-Aktie.

