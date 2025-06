Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 37,19 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 37,19 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 754.135 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 25,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Mai 2025 ein

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: Diese Dividende erhalten Daimler Truck-Aktionäre