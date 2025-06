Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Mit einem Wert von 37,32 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 37,32 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 37,37 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,07 EUR aus. Bei 37,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.060 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,22 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

