Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 32,70 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 47.470 Stück.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 45,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,63 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Daimler Truck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,30 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

