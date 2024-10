Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Dienstagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 34,47 EUR zu. Bei 34,58 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 33,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 283.415 Stück.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 38,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,33 Mrd. EUR.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,18 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Daimler Truck-Aktie angepasst

Daimler Truck in Brasilien: Gerichtsurteil wegen Diskriminierung - Aktie schwächelt

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche