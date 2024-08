Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Freitagvormittag zu

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,50 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 33,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.477 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 42,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 16,51 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,63 EUR an.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,00 Prozent verringert.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Daimler Truck-Aktie.

