Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,39 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,18 EUR. Bisher wurden heute 27.758 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. 24,09 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,00 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

