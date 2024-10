Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 35,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 35,15 EUR. Bei 35,05 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.313 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 35,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Daimler Truck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Daimler Truck-Aktie dennoch etwas höher: Absatzminus im 3. Quartal - Europa und Asien schwach