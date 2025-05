Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 39,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 39,16 EUR zu. Bei 39,36 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.371 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 15,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,44 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,23 EUR im Jahr 2025 aus.

