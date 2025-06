Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gefragt

Daimler Truck im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,96 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,96 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 878.129 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 22,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie etwas höher: Daimler Truck zieht Lkw-Großauftrag der Bundeswehr an Land

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie