Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 37,75 EUR nach.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,75 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 37,15 EUR. Bei 37,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 577.574 Daimler Truck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 20,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 27,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,22 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,45 Mrd. EUR.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

