Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,30 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,30 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,52 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 238.489 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 43,06 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 16,01 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 53,63 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

