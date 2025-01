Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Vormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 38,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 38,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.030 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,00 Prozent. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,93 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

