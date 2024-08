Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag stärker

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 33,39 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 33,39 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,64 EUR aus. Bei 33,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 278.698 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 42,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,63 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,28 EUR je Aktie belaufen.

