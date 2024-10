Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 35,75 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,81 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.997 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 27,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 52,75 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

