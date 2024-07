Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Montagmittag Boden gut

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,21 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 38,21 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 38,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 38,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 194.476 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,68 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 36,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Am 03.05.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,55 EUR je Aktie belaufen.

