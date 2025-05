Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 40,13 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 40,13 EUR nach. Bei 39,99 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 256.056 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,21 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 45,11 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,17 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Daimler Truck-Aktie dennoch stärker: Ausblick für EBIT und Absatz gesenkt

Daimler Truck-Analyse: DZ BANK stuft Daimler Truck-Aktie mit Halten ein