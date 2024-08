Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,18 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,18 EUR nach oben. Bei 34,25 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,13 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.086 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 39,38 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,17 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,63 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün