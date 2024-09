Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagmittag seitwärts

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 31,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 31,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,23 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 273.733 Stück.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 53,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Mrd. EUR gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

