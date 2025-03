Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 40,04 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 40,04 EUR zu. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 400.126 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 15,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 35,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,67 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 19.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

