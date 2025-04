Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 33,29 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 33,29 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 33,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,06 EUR. Bisher wurden heute 736.397 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 36,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 11,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

