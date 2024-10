Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 35,35 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 35,35 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,12 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 894.409 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 34,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

