Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Aufwind

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 29,53 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.713 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

