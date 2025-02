Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 35.694 Stück.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 12,94 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün