Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,65 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,65 EUR. Bei 40,02 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 39,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.394 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,15 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 51,00 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

