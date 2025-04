Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Daimler Truck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 34,36 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 34,36 EUR. Bei 34,64 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,10 EUR. Bisher wurden heute 486.004 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Am 14.03.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,33 EUR je Daimler Truck-Aktie.

