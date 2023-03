Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag tiefer

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 29,41 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.237.878 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,31 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 11,71 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,83 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,29 EUR an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Truck AG