Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Montagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,76 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,76 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,77 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.459 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 29,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 31,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

