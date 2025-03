Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,40 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 38,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 403.038 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 03.04.2024 markierte das Papier bei 47,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 19,09 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 29,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,44 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte Daimler Truck die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

