Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 35,71 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,71 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 156.366 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,67 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie trotzdem leichter: Wasserstoff-Lkw wird im realen Betrieb getestet

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot