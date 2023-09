Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich

Heute im Fokus

Micron macht weniger Verlust als befürchtet. Peloton-Aktie gefragt: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an. Skeptische Kemden-Analyse zieht MorphoSys-Aktie nach unten. Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt. Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine erhält Freigabe. Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.