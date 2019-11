E-Autos in Deutschland: Im Oktober hat Tesla das Nachsehen

• BMW bei E-Auto-Neuzulassungen im vergangenen Monat ganz vorne• Tesla auf Jahressicht auf Platz drei• US-Konzern im Oktober mit deutlich weniger Neuzulassungen

Allmählich vollzieht sich auch auf dem deutschen Automarkt die Wende vom Verbrennermotor zum elektrischen Antrieb. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte im Oktober 4.979 Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen, was eine Steigerung von 46,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet.

BMW im Oktober Bestseller unter den Elektroautos

Ganz vorne bei der Zahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge war im Oktober der BMW i3, der 856 mal registriert wurde, gefolgt vom Smart Fortwo ED mit 746 Neuzulassungen, berichtet welt.de. An dritter Stelle stehe der Renault Zoe, der 458 mal registriert wurde und erst auf Platz vier folge Tesla mit seinem Model 3. Dieser wurde beim Kraftfahrt-Bundesamt 221 mal angemeldet. Auf Gesamtjahressicht steht Tesla mit seinem Model 3 auf dem dritten Rang der neu zugelassenen E-Autos, hinter dem BMW i3 und Marktführer Renault Zoe. Hier schafft es der Smart Fortwo nur auf Rang vier.

Weniger Tesla-Neuzulassungen im vergangenen Monat

Insgesamt wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im Oktober nur 293 Fahrzeuge des US-Autobauers in Deutschland neu zugelassen, was einen Anteil von 0,1 Prozent, der insgesamt 284.593 neu registrierten Fahrzeuge im vergangenen Monat, ausmacht. Damit kann das Unternehmen von Elon Musk zwar eine deutliche Steigerung zum Vorjahresmonat verzeichnen, nämlich ein Plus von 372,6 Prozent. Gegenüber den Zahlen von September ist allerdings ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen - so wenige Fahrzeuge wurden seit Januar dieses Jahres nicht mehr zugelassen. Noch im September wurden in Deutschland 1.678 Teslas beim KBA angemeldet.

Hoffnung auf Quartalsende?

Allerdings bleibe zu bedenken, dass Tesla zum einen zu verschiedenen Zeiten im Jahr den Fokus auf unterschiedliche Märkte lege und zum anderen die Auslieferungszahlen beim US-Autobauer oftmals stark schwanken, berichtet teslamag.com. Oftmals habe der E-Auto-Pionier zum Anfang eines Quartals enttäuscht, um dann zum Ende hin noch einmal aufzuholen. Aktuell richte sich der Fokus des Konzerns zudem verstärkt auf den niederländischen Markt, wo eine staatliche Förderung von Elektroautos in naher Zukunft auslaufen soll.

Insgesamt peilt Tesla für das Jahr 2019 die Auslieferung von rund 360.000 Fahrzeugen an, kündigte CEO Elon Musk in einem Brief an die Aktionäre an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla, FotograFFF / Shutterstock.com