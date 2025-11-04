DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.367 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Abend schwächer

04.11.25 20:23 Uhr

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 157,05 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 157,05 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 156,66 USD. Bei 158,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 536.583 Stück gehandelt.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 7,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 47,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden. Datadog A dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 1,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

